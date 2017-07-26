  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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İçme suyu hattında patlama: Evleri su bastı

Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle karayolunda büyük çukur oluştu, bazı evleri su bastı.

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İçme suyu hattında patlama: Evleri su bastı

Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle karayolunda büyük çukur oluştu, bazı evleri su bastı.

Yalıkavak Geriş Mahallesi'nden geçen içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle karayolunda büyük bir çukur açıldı. Patlamanın ardından çıkan tazyikli sular nedeniyle, bazı evleri su bastı. Daha önce de bölgede patlamaların yaşandığını belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Yalıkavak Geriş Mahallesi Muhtarı Hayrullah Kayacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, su hattındaki patlama nedeniyle üç evi su bastığını söyledi.

Bölgede bir yıl içerisinde çok sayıda patlama yaşandığını belirten Kayacan, "Burası bu yıl 5 kez patladı. Bu patlamalar 500 metrekarelik bir alan içerisinde yaşandı. Artık bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor. İnsanlar mağdur oluyor. Yolda da büyük çapta hasar oluştu, sürekli yama yapılıyor." diye konuştu.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) görevlileri, patlamanın ardından bölgede onarım çalışmasına başladı.

Etiketler: bodrum, içme suyu patlama
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