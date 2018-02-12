İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesini güncellendi

Terörden arananların yer aldığı kırmızı listeye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'yla mücadele ettiği terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG/PKK'nın elebaşı Salih Müslim'in ismi eklendi. Salih Müslim 4 milyon lira ödülle aranıyor. Salih Müslim ve Sabancı suikastı zanlısı Fehriye Erdal olmak üzere 200'ün üzerinde kişi ilk kez listeye girdi.

Fahriye Erdal 1,5 milyon TL ödülle mavi listede aranıyor.

"Terörle Mücadele Kanunu" kapsamına giren suçluların yakalanmasına yardımcı olanlara ödül veriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın aranan terörist listesi beş kategoriden oluşuyor. Terör örgütünün sözde yöneticileri kırmızı listede yer alıyor ve ödül miktarı 4 milyon lira. Mavi listedekiler 1,5 milyon TL, yeşil listedekiler 1 milyon TL, turuncu listedekiler 600 bin TL ve gri listedekiler için de 300 bin lira ödülle aranıyor.

Uygulamanın başlamasından bu yana kırmızı listeden 2, mavi listeden 13, yeşil listeden 21, turuncu listeden 15, gri listeden 112 olmak üzere toplam 163 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye’de Esed saflarında savaşan Acilciler grubu elebaşısı olan ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının da firari sanığı terörist Mihraç Ural'ın aranma kategorisi de kırmızı listeye yükseltildi. Listede FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz, Gülen’in veliahtı olarak gösterilen Mustafa Özcan, PKK’nın sözde lider kadrosundan Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Sabri Ok, DEAŞ terör örgütünden Mustafa Dokumacı bulunuyor.

Listede sol terör örgütlerinden 128, bölücü terör örgütlerinden 599, dini istismar eden terör örgütlerinden 73, FETÖ’den 80 olmak üzere 880 kişinin ismi yer alıyor.

Teröristleri ihbar ederek terör örgütlerine ağır darbe vurulmasına katkı sağlayanlara de son 2 buçuk yılda toplam 12 milyon 573 bin TL para ödülü verildi.

Kaynak: TRT Haber