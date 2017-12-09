İçişleri Bakanlığı'ndan 'İlgezdi' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Bakanlığımızca bütün belediye görevlileri ile ilgili işlemlerde olduğu gibi Ataşehir Belediyesi görevlileri hakkında da objektif hukuk kuralları gözetilerek, adalet ve hakkaniyete uygun olarak karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.
İlgezdi'nin uzaklaştırma onayına esas teşkil eden dosyalardaki hususlara yer verilen açıklamada şöyle denildi;
Bakanlığımızın görevden uzaklaştırma onayına esas teşkil eden dosyalardaki hususlarla ilgili;
32 konuda soruşturma izni verilmesi,
28 konuda ise soruşturma izni verilmemesi,kararı verilmiştir.
Bu kararlardan da görüleceği üzere, Bakanlığımızca bütün belediye görevlileri ile ilgili
işlemlerde olduğu gibi Ataşehir Belediyesi görevlileri hakkında da objektif hukuk kuralları
gözetilerek, adalet ve hakkaniyete uygun olarak karar verilmiştir.
Bu doğrultuda, diğer belediye başkanları hakkında verilen görevden uzaklaştırma
kararlarında olduğu gibi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ’nin görevden uzaklaştırma
kararında da Mülkiye Müfettişleri tarafından düzenlenen raporlar üzerine verilen soruşturma
izni kararları ile adli mercilerce hali hazırda yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturmalarda
yer alan yolsuzluk, usulsüzlük, haksız mal edinme, ihaleye fesat karıştırma ve görevi
kötüye kullanma hususları esas alınmıştır.
Buz Rezidansla ilgili olarak
Mahkemelerin kararlarını dosyası içindeki belgelere göre verdiği, dolayısıyla yeni bilgi
ve belge olması durumunda yeniden bir ön incelemenin yapılmasına engel teşkil edecek
hukuksal bir engelin bulunmadığı, bu kapsamda Bakanlığımıza ulaşan yeni bilgi ve belgeler
göz önünde tutularak açıklamada bahsedilen ön incelemeden farklı konuları da içeren yeni bir
ön inceleme başlatılmış ve sonucunda Bakanlık Makamınca 20.09.2016 tarih ve 2016/387 sayılı
“Soruşturma İzni Verilmesi” kararı verilmiştir. Bu karara ilişkin yasal süreç devam etmektedir.
Dolayısıyla bu kararla ilgili kesinleşmiş bir Danıştay kararı bulunmamaktadır.
Erguvan Barış Farkı ile ilgili olarak
İlgilinin avukatının belirttiği Danıştay 1. Dairesinin E: 2012/1438, K: 2012/1848 sayılı
kararının konusunun “Ataşehir Küçükbakkalköy, 232 pafta, 1937 ada, 7 parselde kayıtlı
bulunan Erguvan Barış Parkı ihalesinin mevzuata aykırı olarak yapıldığı ve park üzerinde
imara aykırı yapılar yapılmasına göz yumularak imar kirliliğine neden olunduğu” iddiası
olduğu,
Ancak yeni bilgi ve belgeler üzerine “Ataşehir Belediyesi tarafından Ataşehir ilçesi
Küçükbakkalköy Mahallesi 1937 Ada, 7 Parselde gerçekleştirilen Erguvan Barış Parkı
yapım işi ile ilgili olarak, arazinin kiralanması, yapımı ve işletilmesi aşamalarında yasa ve
usule aykırı işlemler nedeniyle yüklenici ve taahhüt firmalarının korunmuş olması ve rant
sağlanması,” konusu ile ilgili olarak yeni bir ön inceleme başlatılmış ve bu ön inceleme sonucunda Bakanlık Makamınca 20.09.2016 tarih ve 2016/387 sayılı “Soruşturma İzni
Verilmesi” kararı verilmiştir.
Dolayısıyla bu kararla ilgili kesinleşmiş bir Danıştay kararı da bulunmamaktadır.
Haksız mal edinme ile ilgili olarak
Battal İLGEZDİ’nin avukatı tarafından mal varlığı ile ilgili yargı mercilerince
takipsizlik kararı verildiği belirtilmiş ise de, yaptıkları açıklamaların devamında da
belirttikleri üzere bu konuda Battal İLGEZDİ hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca
2015/100639 sayılı soruşturma kapsamında Asliye Ceza Mahkemesinde 2017/443 esasında
dava açılmış olup, dava devam etmektedir.
Dolayısıyla ilgili hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde 2017/443 esasında görülen dava
kapsamında takipsizlik veya beraat kararı bulunmamaktadır.
Ayrıca dava dosyası, haksız mal edinmeyle birlikte ihaleye fesat karıştırma suçunu da
içermektedir.
Bunların dışında görevden uzaklaştırma kararına dayanak teşkil eden farklı konularda,
soruşturma izni verilen ve adli mercilerde işlemleri devam eden hususlar da bulunmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Bakanlığımızın 06.12.2017 tarihli
görevden uzaklaştırma kararı, Battal İLGEZDİ’nin avukatı tarafından yapılan açıklamadaki isnatların tam tersine, Bakanlığımıza ve adli mercilere intikal
eden çeşitli yolsuzluk, usulsüzlük, haksız mal edinme, ihaleye fesat karıştırma ve görevi
kötüye kullanma iddia ve şikâyetleri üzerine Bakanlığımız ve adli. mercilerce yürütülen ve halen devam eden hukuksal süreçler dayanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'nin avukatı Avukatı Ömer Faruk Hansu, İlgezdi hakkında soruşturma izni verilmemesi ve kovuşturmaya yer olmadığı kararlarının bulunduğu iddiasında bulunmuştu.
Kaynak: AA