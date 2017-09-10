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İçişleri Bakanlığından 99 kişi için çağrı

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca haklarında soruşturma ya da kovuşturma bulunan yurt dışındaki 99 kişi, 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılacak.

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İçişleri Bakanlığından 99 kişi için çağrı

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri uyarınca haklarında soruşturma ya da kovuşturma bulunan yurt dışındaki 99 kişi, 3 ay içinde Türkiye'ye dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılacak.

İçişleri Bakanlığının, ilgili kanun kapsamında haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ancak yurt dışında bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayanların vatandaşlıktan çıkarılacağına ilişkin 99 kişiyi kapsayan ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kişilerin kimlik bilgilerinin yazılı olduğu listenin üzerinde "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302, 309, 310, 312, 313, 314 ve 315. maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle haklarında cumhuriyet savcılıkları ve mahkemeler tarafından soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 29. maddesinin 2. fıkrası gereğince bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde anılan kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarının kaybettirileceği ilanen tebliğ olunur." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, vatandaş, Türk Ceza Kanunu
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