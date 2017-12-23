İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yılbaşında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi.

Genelgede bu tedbirler tek tek sıralandı.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, havaalanı ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak.

Her türlü ihbar kısa sürede değerlendirilerek yeteri kadar ekip sevk edilecek.

Hava şartları dikkate alınarak özellikle yılbaşı gecesi trafik timlerinin sayısı artırılacak.

Gece yarısından sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek.

Kayak merkezlerinin bulunduğu turizm merkezlerinde trafik akışının yoğunlaşacağı dikkate alınarak bu illerin güzergahlarında ek trafik tedbirleri alınacak.

Sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımına ilişkin kontroller de artırılacak.

Kaynak: AA/TRT HABER