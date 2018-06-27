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İçişleri Bakanlığı: Polatlı'da kaybolan E.Y. olayı aydınlatıldı

İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde kaybolan çocuklarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara Polatlı'da kaybolan E.Y. olayının aydınlatıldığı belirtildi.

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İçişleri Bakanlığı: Polatlıda kaybolan E.Y. olayı aydınlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp çocuklarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 4 kayıp çocuktan Erzurum’da kaybolan S.Ç.'nin bulunduğu, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayının da aydınlatıldığı belirtildi.

"Ağrı’da kaybolan L.A. ve Konya’da kaybolan Y.Ş.’nin bulunması için İçişleri Bakanlığınca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: TRT Haber, DHA

Etiketler: Polatlı, kayıp çocuk, kayıp, İçişleri Bakanlığı
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