İçişleri Bakanlığı: Polatlı'da kaybolan E.Y. olayı aydınlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp çocuklarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 4 kayıp çocuktan Erzurum’da kaybolan S.Ç.'nin bulunduğu, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayının da aydınlatıldığı belirtildi.

"Ağrı’da kaybolan L.A. ve Konya’da kaybolan Y.Ş.’nin bulunması için İçişleri Bakanlığınca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: TRT Haber, DHA