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İçişleri Bakanlığı: Bin 96 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından, geçen hafta terörle mücadele kapsamında PKK/KCK'dan 508, DEAŞ'tan 78, FETÖ/PDY'den ise bin 96 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Bin 96 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19-26 Aralık arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 220 operasyon gerçekleştirildi.
 
9 terörist etkisiz hale getirildi
 
Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 4'ü ölü, biri yaralı olmak üzere 5'i sağ 9 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 508 kişi gözaltına alındı, bunlardan 78'i tutuklandı.
 
Operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan 3 sığınak, barınak, mağara ve tuzaklanan 18 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi, 60 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 12 el bombası, 13'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 36 çeşitli çaplarda silah ele geçirildi.
 
332 kilogram esrar ele geçirildi
 
Terörün fi̇nansmanının önlenmesine yöneli̇k uyuşturucu operasyonlarında ise piyasa değeri 13 milyon 666 bin lira olan 322 kilogram esrar, 31 bin 618 uyuşturucu hap, 9 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 2 kilogram metamfetamin maddesi ile piyasa değeri 11 milyon 852 bin 491 lira olan 1 milyon 638 bin 765 paket kaçak sigara, 92 bin 284 litre akaryakıt ele geçirildi. Söz konusu faaliyetlerle ilgili 390 kişi gözaltına alındı.
 
13 organizatör tutuklandı
 
Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 78 kişiden 12'si, FETÖ/PDY i̇le mücadele kapsamında gözaltına alınan bin 96 kişiden ise 426'sı tutuklandı.
 
Göçle mücadele kapsamında ise 419'u denizlerde olmak üzere bin 960 göçmen yakalandı. Göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 29 organizatör gözaltına alındı, bunlardan 13'ü tutuklandı.
 
Etiketler: terör operasyonları, İçişleri Bakanlığı
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