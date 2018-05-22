İçişleri Bakanlığı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden 22.05.2018 (bugün) tarihinde yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi paylaştı.

Bakanlık, yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars'ta 12, Siirt'te 3 olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Kars’ta 12, Siirt’te 3 olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Kamuoyuna duyurulur❗ — İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 22 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber