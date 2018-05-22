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İçişleri Bakanlığı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde yapılan operasyonlar kapsamında bugün Kars’ta 12, Siirt’te 3 olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden 22.05.2018 (bugün) tarihinde yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi paylaştı.

Bakanlık, yurt içinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars'ta 12, Siirt'te 3 olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 

Kaynak: TRT Haber

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