Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'dan FETÃ–'yle mÃ¼cadele aÃ§Ä±klamasÄ±

AyrÄ±ntÄ±lar geliyor...
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu: (FETÃ–'yle mÃ¼cadele) 2017'de 48 bin 305 kisÌ§i tutuklanmÄ±sÌ§tÄ±r. GoÌˆzaltÄ± sayÄ±sÄ± bunun yaklasÌ§Ä±k Ã¼Ã§ katÄ±dÄ±r.
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TÃ¼rkiye "yÃ¼ksek akÄ±llÄ± Ä°HA sÃ¼rÃ¼leri" Ã¼retecek
Netanyahuâ€™nun oÄŸlunun ses kayÄ±tlarÄ± gaz anlaÅŸmasÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan: Bu trenden dÃ¼ÅŸenler, dÃ¼ÅŸtÃ¼kleri yerde kalÄ±rlar
Meteoroloji'den 5 kente sis ve buzlanma uyarÄ±sÄ±
TÃ¼rkiye-Sudan Ä°ÅŸbirliÄŸi YÃ¼rÃ¼tme Komitesi kurulacak