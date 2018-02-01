İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk bayrağını göndere çeken çocuklarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yerde buldukları ay-yıldızlı bayrağı köy meydanına diktikleri direğe asan çocukları kabul etti.

Beytüşşebap'ta sınır çocuklarının bayrak sevgisi

Soylu, makam odasında ağırladığı Beytüşşebaplı çocuklarla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bugün çok ağır misafirlerimiz var." diyen Soylu, "Küçük kalplerinde kocaman vatan sevgisi taşıyan, Beytüşşebap'ta buldukları ay-yıldızlı bayrağımızı kendi imkanlarıyla direğe asan çok kıymetli yavrularımız misafirimiz." paylaşımında bulundu.

Kaynak: TRT Haber/AA