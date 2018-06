İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgesindeki seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te vatandaşlarla buluştu. Otobüsten halkı selamlayan Soylu, güzergahtaki vatandaşlara tişört ve oyuncak dağıttı.

Soylu, daha sonra Aksaray Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda gerçekleşen Ayfer Çelik-İlyas Bastık çiftinin düğününe katıldı.

Bakan Soylu, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in kıydığı nikahta şahitlik yaptı.

Fatih Belediyesi çalışanı İlyas Bastık ile eşine bir ömür mutluluklar dileyen Soylu, çiftin birbirine çok yakıştığını ifade ederek, "Allah nazardan korusun." dedi.

Çifte birbirlerini sevmelerini ancak anne ve babalarını daha çok sevmeleri tavsiyesinde bulunan Soylu, şöyle konuştu:

"Mevlana evliliği tarif ederken, Hazreti Peygamberin yolu olarak tarif eder. Kutlu bir yolculuğa, güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolculukta birbirinizi muhakkak çok seveceksiniz ama size bir tavsiyem var. Birbirinizi sevdiğiniz, birbirinizi saydığınız ve birbirinize muhabbet beslediğiniz kadar ne olursunuz, kendinizden daha çok, birbirinizden daha çok sizi bu yaşa getiren büyüklerinizi, annelerinizi-babalarınızı birbirinizden daha fazla sevin. Çünkü, aileniz bereket bulur, aileniz huzur bulur."

"En az 3 çocuk" tavsiyesi

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "en az 3 çocuk" söylemini hatırlatarak, "Bu ülkeye güzel evlatlar yetiştirin. Ailesini seven, vatanını seven, milletini seven. Elbette öyle bir güzel evlilik gerçekleştirin ki herkes sizin evliliğinizi örnek göstersin. Desinler ki, Ayfer'le İlyas'ın evliliği gibi evlilik yapın. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tavsiyesini unutmayın. En az üç çocuk. Çünkü, dedeler, nineler, babaanneler, anneanneler, hepsi torun bekliyorlar. Onları da bu mutluluktan mahrum etmeyin." diye konuştu.

Evlilik cüzdanını geline teslim eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bu cüzdan ikinizden biriniz hakkı. Biz bu dünyada yaşıyoruz ve muradımız öteki dünyada, esas dünyada, ahirette, cennet. Biz cennete gitmek istiyoruz. Bizim inancımız cenneti annelerin ayakları altına vermiştir. Bu cüzdan her zaman annelerindir, her zaman hanımların, her zaman kadınların hakkıdır. Sevgili Ayfer, bu cüzdanı sana teslim ediyorum ama sadece cüzdanı sana teslim etmiyoruz. Bir taraftan sabrı, bir taraftan inşallah doğacak çocuklarınızın büyümesini, yetişmesini ve hayırlı evlat olmasını sana teslim ediyoruz. Evin selametini sana teslim ediyoruz, bir de sevgili İlyas'ımızı sana teslim ediyoruz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Allah bir yastıkta ömür boyu birlikte etsin inşallah."

Kaynak: AA