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Buradasınız : » » İçişleri Bakanı Soylu'nun mutlu günü

İçişleri Bakanı Soylu'nun mutlu günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanı Ahmet Minder'in kızı Saadet Nur Minder ile evlendi.

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İçişleri Bakanı Soylunun mutlu günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanı Ahmet Minder'in kızı Saadet Nur Minder ile evlendi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Engin Levent Soylu ile Saadet Nur Minder'in nikah şahitliğini yaptı.

Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı.

Başbakan Yardımcıları Hakan Çavuşoğlu ve Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı nikah töreninde, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Yıldırım Akbulut, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in aralarında bulunduğu kuvvet komutanları, AK Parti genel başkan yardımcıları, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, valiler, belediye başkanları ve merhum Başbakan Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes ile çok sayıda davetli de bulundu.

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Nur Minder, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanı, Engin Levent Soylu
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