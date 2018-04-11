İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'ye terör tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 5. Kuruluş Yıl Dönümü Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu, CHP'nin söylemlerini eleştirerek, şunları söyledi:

"Türkiye PKK ile mücadelesini ne zaman şiddetlendirse maalesef ana muhalefet, hükümetimizi ve hükümet partisini bir terör örgütüyle yan yana göstermeye çalışan söylemlerle ortaya çıkmaktadır. Burada yapılmak istenen, Türkiye'nin PKK ve aşırı sol örgütlerle mücadelesini sulandırmaktır."

Soylu, AK Parti olarak çizgilerinin net olduğunu vurgulayarak, "Ana muhalefet lideri boşuna uğraşmasın, onun yaptığı hatayı biz yapmayız. Hiçbir terör örgütüyle aynı çizgiye gelmedik bugüne kadar, bugünden sonra da gelmeyiz" dedi.

Kaynak: AA