İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu konusunda acımasız olacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları için Balat'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu, hem terörle hem de uyuşturucuyla etkin bir mücadele edildiğini anlattı.

"Uyuşturucu satıcılarının belini kırmazsak namerdiz"

Süleyman Soylu, "Uyuşturucu konusunda acımasız olacağız" dedi.

"Buradan size namus ve şeref sözü veriyoruz. Terörün belini nasıl kırmışsak, eğer bu uyuşturucu satıcılarının belini kırmazsak namerdiz. Hiç merak etmeyin. Bu konuda kimse bizden acıma beklemesin. Sonuna kadar acımasız olacağız."

"Kandil'e ne zaman ay yıldızlı bayrağı dikeceğiz, heyecan budur"

Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesinde elde edilen başarıları hatırlattı.

Bakan Soylu, "Kandil'i hiç merak etmeyin. Kandil, bizim için önceden uzaktı" dedi.

"Şimdi El-Bab'ı, Cerablus'u almış, içeride PKK'nın köküne kibrit suyu dökmüş, ondan sonra Afrin'i silmiş süpürmüş bir Türkiye için, bir taraftan SİHA'lar bir taraftan İHA'lar, uçaklar... Sizden daha heyecanlı kim var biliyor musunuz? Kandil için... Mehmetçiğimiz, jandarma özel harekatımız, polis özel harekatımız... Kandil'e ne zaman ayak basacağız da ay yıldızlı bayrağı ne zaman dikeceğiz ve millete göstereceğiz, heyecan budur."

Kaynak: AA