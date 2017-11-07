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İçişleri Bakanı Soylu, üniversite anılarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu kez takım elbise ile değil, spor kıyafetlerle geçti ekran karşısına.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun mesaisine gençler için ara verdi.

Üniversite anılarını paylaşarak gençlere tavsiyelerde bulundu.

Üniversitede zor günler de geçirdiğini aktaran Bakan Soylu, "Bazen cebimizde aylıklarımız biterdi, otobüse binemez ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne Değirmendere'den yürürdük" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, üniversitelilere tavsiyelerde de bulundu.

Soylu, "Üniversite dar açılarla değil, çok geniş açılarla hayata bakma sahası. Siz gayret göstereceksiniz bir de iyi niyetli olmak gerekir. Üniversitede en önemli bize kalan miras arkadaşlarımızla dostluklarımızdır." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: üniversite anıları, spor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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