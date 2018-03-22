İçişleri Bakanı Soylu Trabzon'da yaralı polisi ziyaret etti

Trabzon'un Maçka ilçesinde 22 Mart'ta devriye gezen polis aracının dereye devrilmesiyle polis memuru Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz da yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Vali Yücel Yavuz ve diğer ilgililerle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne gitti.

Bakan Soylu, Göğüs Cerrahisi Bölümünde tedavi gören İzzet Kazaz'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İzzet Kazaz'ın yakınlarıyla da görüşen Soylu, Allah'tan bir daha böyle kazalar yaşatmamasını diledi.

Ekip aracının dereye yuvarlandığı kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olmuştu. Akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

3 bin 500 kişilik spor salonunu inceledi

Öte yandan Süleyman Soylu, Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'ndeki spor tesislerinde de incelemelerde bulundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Soylu'ya 3 bin 500 kişi kapasiteli spor salonunda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda judo, karate, tekvando, eskrim ve boks antrenman salonlarının yanı sıra hentbol ve basketbol sahalarının da yer aldığını belirten Öztürk, çalışmaları yaklaşık 2 yıl süren salon için yaklaşık 10 milyon lira harcandığını söyledi.

Bakan Soylu'ya ziyareti sırasında Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA