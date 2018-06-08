İçişleri Bakanı Soylu: S-400 bizim milli talebimizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Bayrampaşa'da halka hitap etti.

"O apoletleri Selahattin Demirtaş'ın omuzuna takıver"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik, "senin apoletlerini sökeceğim" açıklamasına değinen Soylu, o açıklamalar çok sert bir dille eleştirdi.

"Adam apolet sökmeye başladı. Ya sen ömründe bir tahtadan bir çivi mi söktün ya? Hadi çakmayı boşver, öyle bir kabiliyeti yok da bir çivi mi söktün? Niçin söylüyor bunu biliyor musunuz? Apoletleri niçin sökmek istediğini bilir misiniz? Diyor ki, 'Senin apoletlerini sökeceğim'. Derdi bence iftar değil, alkış değil, orada bulunması değil. Derdi ne biliyor musunuz? Sen nasıl okyanus ötesinden talimat almadan Afrin'e girersin, sen nasıl orada PKK'yı PYD'yi temizlersin? Sen bu işi komuta edersin. Bir tarafta Selahattin Demirtaş'a sevgi kelebeği olanlar öteki tarafta terör örgütlerini tasfiye edenlere cellat olmaya çalışıyorlar. Şunu söyleyeyim; Muharrem İnce, ötekilerini de al beraber Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sök, 'sen niye Afrin'i aldın da orada fitne yuvasını tasfiye ettin' diye onun apoletlerini sök ama senin şerefine yakışan nedir biliyor musun? Onu Selahattin Demirtaş'ın omzuna takıver. Senin şerefine o yakışır."

Bakan Soylu, halka hitabın ardından Karadeniz Gençlik Birliği'nde (KARGEB) gençlerle buluştu.

Soylu, Avrupa'nın dinamizm ve üretebilme kabiliyetinden giderek yoksunlaştığını ifade etti.

"Eğer siz Avrupa'dan 10 yaş gençseniz ve Avrupa dinamizmiyle beraber üretebilme kabiliyetinden giderek yoksunlaşıyorsa o bir şey arar, diğer ülkelerde kendine köle arar. Ucuz maliyette üretecek işçi arar. Tarih yeniden bir kölelik tarihine dönmeye başlar. Eğer siz buna kafa kaldırıyorsanız size kan gütmeye başlar. Kavga budur, kavga başka bir şey değil. Hele bir de sadece kendinizi değil başka ülkeleri de uyandırıyorsanız daha tehlikeli bir hal alırsınız. Bunu başarabilirler mi? Ben başarabilecekleri kanaatinde değilim, çünkü yetenekleri yok ve güçleri de yok aslında. Başka şeyleri yapabilecekleri güçleri muhakkak vardır ama bunu sağlayabilecek güç için hem ekonomik güç ama bir taraftan da siyasal güç olması gerekir. En basit kuraldır, bir ülkenin en yüksek güce ulaşabilmesi için ilk önce siyasal gücü, askeri gücü, ekonomik gücü olması lazım. Bunların bir arada olduğu ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu kadar açık ve nettir. Onun için bizim ekonomik açıdan da çok güçlü olmamız lazım, askeri açıdan da çok güçlü olmamız lazım."

"S-400 bizim milli talebimizdir"

Soylu, S-400'ün Türkiye'nin milli talebi olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye'nin bir S-400 meselesi vardır. Rusya'dan alacağımız savunma füzeleri. Mesela, Türkiye bunu niye ister? Türkiye bunu bir level daha yükselmek için ister. Dışarıdan kendisine gelebilecek bir tehlikeyi bertaraf etmek, aslında oyunda bir iki basamak daha üste çıkmak için ister. Bu bizim milli talebimizdir, bunun siyasal bir farklılığı olamaz. Şu anda sınırlarımıza dışarıdan atılabilecek bir füzeyi böyle karşılayabilecek bir defansımız ve güvenlik barikatımız söz konusu değildir. Bunu istemeyen ne demek ister? Türkiye tehlikeye açık olsun ister. Bu Türkiye'nin şu anda en önemli meselelerinden bir tanesidir. Eğer bunu sağlarsanız tam bağımsızlığınızı sağlamış olursunuz ve özgürlüğünüzü sağlamış olursunuz."

"Bu coğrafyanın üzerinde çok oyunlar oynanır"

Türkiye'nin dünyanın en kıymetli arazisine sahip olduğunu belirten Soylu, doğudan nitelik, batıdan ise genç nüfus sebebiyle nicelik olarak üstün olduğunu söyledi. Soylu, doğu ile batı arasındaki tek güvenilir köprünün Türkiye olduğuna vurgu yaptı.

"Bu coğrafyanın üzerinde çok oyunlar oynanır. Eğer karakterinizde Osmanlı ve Selçuklu varsa tekrar aynı karaktere döndürülmemeniz için çok oyunlar oynanır. Eğer elinizde Orta Doğu veya Hazar, iki tane enerji çanağıyla ilgili sürekli gelişme potansiyeli taşıyan bir enerji atmosferinin içerisindeyseniz bu ülkenin üzerine çok oyunlar oynanır. Ve bu ülkenin ederini düşürmeye çalışırlar yani kıymetini düşürmeye çalışırlar. Bugün yapılan budur, başka hiçbir şey değil."

"Güçlü olmak zorundayız"

Türkiye üzerinde hesap yapan ülkelerin varlığını işaret eden Soylu, Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunu vurguladı.

"Hala herkesin bir Akdeniz hesabı vardır, hala herkesin bir Karadeniz hesabı vardır ve hala herkesin bir İstanbul hesabı vardır. Bu hesap bitmez. Bizim bu hesaba sahip olabilmemiz ve galip gelebilmemiz için yapmamız gereken çok açık ve nettir, güçlü olmak zorundayız.

Terörizmde PKK'yı, PYD'yi ve FETÖ'yü kendi kucağında büyüten ülkeler yok mu, hala sahip çıkan ülkeler yok mu? Hani terörizme karşı dünyanın bir araya gelebileceği bir değerlendirme sürekli ortaya konulurdu. Demek ki bunların hiçbiri doğru değil."

Kaynak: AA