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İçişleri Bakanı Soylu polisleri kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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İçişleri Bakanı Soylu polisleri kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, makamında kabul ettiği Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve beraberindeki heyetle sohbet etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen ziyaret sırasında İçişleri Bakanı Soylu'ya, 1912 yılında Balkan savaşına katılmak üzere babası Besim Efendi tarafından kurulan gönüllü alayına katılmak üzere istifa eden polis mektebi öğrencisi Mehmet Emin Efendi'nin istifa dilekçesinin bir örneği takdim edildi.

Heyete katılanlar tarafından Bakan Soylu'ya, çarşı ve mahalle bekçileri ve Türk Polis Eğitim Tarihi kitapları hediye edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: süleyman soylu, selami altınok, İçişleri Bakanlığı, emniyet
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