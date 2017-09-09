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İçişleri Bakanı Soylu, nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da bir çiftin nikah şahitliğini yaptı.

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İçişleri Bakanı Soylu, nikah şahidi oldu

Bakan Soylu, Yeşim Sarımehmet ve Yalçın Yanmış çiftinin bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliğini Bakan Soylu'nun yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu, Muhammet Balta ve Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Asım Aylan, Abdulhamit Aydın ve Fulya Üresin yaptı.

Bakan Soylu, evlilik cüzdanını verdiği Yeşim Sarımehmet'e eşiyle ömür boyu mutluluklar diledi.

AK Parti Milletvekili Köseoğlu ise damat Yanmış'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon
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