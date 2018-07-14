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İçişleri Bakanı Soylu İHA'ları inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma Taktik İHA Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

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İçişleri Bakanı Soylu İHAları inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Jandarma Taktik İHA Komutanlığı'nı ziyaret etti. 

Burada konuşlu Anka ve Bayraktar İHA'ları hakkında bilgi alan Bakan Soylu, incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze eşilk etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: süleyman soylu, iha, bayraktar, anka
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