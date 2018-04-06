İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün sahte narkotik başarı oyununu anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ zamanında narkotikte özellikle naylon iş çıkarıldığını belirterek, "İkramiyeler için naylon iş çıkarılmış, daha doğrusu oradan bir himmet yolu açmışlar" diye konuştu.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Soylu, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da uyuşturucu konusunda "daha büyük sahaya basılması" konusunda kendisinde belirgin bir hal oluşmaya başladığını söyledi.

"Uyuşturucu ile mücadelede ciddi tedbirler almamız gerekiyor"

Soylu, "Sahadan da böyle bilgiler geliyor direkt vatandaştan. Bizim İzleme ve Değerlendirme Sistemimiz var. Son analizler daha önce duyduklarımla beraber örtüşünce tedirgin olmaya başladım. Bizim şimdi oralarda ciddi tedbirler almamız gerekir ve işte oralarda iyi sosyal politikalar uygulamak lazım, kaptırmamak lazım" dedi.

Soylu, uyuşturucuyla ilgili açıklamalarında maddi değer kullanmaktan kaçındıklarını, bu konuda medyanın da duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

"Herkesin yapacağı bir iş var"

Soylu, şöyle konuştu:

"Macun tüpten çıktı. Türkiye'de bir uyuşturucu meselesi olduğu belli, bunu artık örtmenin de çok büyük bir ehemmiyeti ve anlamı yok. Onun için yapmak gereken bu mücadeledeki farkındalığı iyi oluşturmak ve mücadeleyi gönüllendirmek. Önleyici tedbirleri almak ve sonraki süreci de gönüllendirmeye yönelik adımı sürekli teşvik etmek lazım. Bunu yaptığımız andan itibaren biz bu işin üzerinden geliriz çünkü bizde aile yapısı var. Ben aile yapısının buna çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünenlerdenim. Belki Avrupa’nın başka ülkelerinde anneyle baba arasında böyle bir ilişkiyi bile kuramazsınız. Herkesin bu konuda söyleyeceği bir söz, yapacağı bir iş, bir sivil toplum örgütünün atacağı bir adım vardır."

"Kontra propaganda problemimiz var"

"Uluslararası arenalara çıktığımız zaman 'Aferin, uyuşturucuyla iyi mücadele yapıyorsunuz' diye sırtımızı sıvazlıyorlar. Arkasından bütün uyuşturucuları boca ediyorlar" diyen Soylu, "Ülkemizin maalesef, terörle mücadele de dahil olmak üzere bir kontra propaganda problemimiz var, bunu aşamıyoruz. Bu propagandayı onlara yapmak durumundayız. Biz haklıyız, güçlüyüz, elimiz sağlam ve yapmamız gerekenler var" dedi.

Kaynak: AA