İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara hitap etti.

''FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı''

Bakan Soylu, terörle mücadelenin devam edeceğini söyledi.

"Yarın öbür gün okursunuz. FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi. O Pensilvanya'daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika'ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz. Hele göndermesinler bakalım. Her türlü hainliği yapmışlar. O saatlerde her türlü konuşmayı yapmışlar. Ama Allah milletimizden razı olsun. Çıplak elleriyle beraber F-16'lara karşı bu ülkenin namusunu korudu." dedi.

"Şimdi oturmuyoruz, parmak sallasalar da bir işe yaramıyor"

Soylu, terörle etkili bir şekilde mücadele ettiklerini ve bunu yarım bırakmayacaklarının altını çizdi.

"Her gün bize şunu anlattılar. 'Biz başaramayız. Biz gerçekleştiremeyiz. Biz beceremeyiz.' Hatta dilimize şunu pelesenk ettiler. 'Bizden adam olmaz.' diye. Neden biliyor musunuz? Hep küçük fotoğrafla uğraştırdılar. İstemediler ki biz fabrikalar yapalım, istemediler ki Marmaray yapalım, istemediler ki Avrasya Tüneli yapalım, istemediler ki bölünmüş yol yapalım, istemediler ki şehir hastaneleri yapalım, istemediler ki tekno-kentler yapalım, istemediler ki sanayi siteleri yapalım, istemediler ki 26 havalimanını 56 havalimanına çıkaralım, istemediler ki Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapalım, insansız hava aracı yapalım, Altay tankını yapalım, Atak helikopteri yapalım, savaş gemisi yapalım…Bunları istemediler. Hep kendi içimizdeki kavgalarla beraber, bir birimizin gözünü oyarak bu ülkenin yarınlarına bakmayalım, dünyada ne oluyor ona bakmayalım istediler. Bize uzaktan parmak sallandığı zaman ayaklarımız titresin, oturalım duralım. Şimdi oturmuyoruz, durmuyoruz. Parmak sallasalar da bir işe yaramıyor."

"Milletin verdiği emanete ihanet etmedik"

Soylu, bu milleti hainlere teslim etmediklerini vurguladı.

"Bize her şeyi söyleyebilirler. Her türlü iftirayı da atabilirler. Şunu yapmadınız, bunu yapmadınız diyebilirler. Ama size sadece şunu söylemek istiyorum. Bize hangi iftirayı atarlarsa atasınlar, hiçbir önemi yok. Ama biz bir şey yaptığımızı ve bu millete, bu milletin namusuna, onuruna halel getirmediğimizi biliyoruz. Gezi olaylarını yaptılar, bize kumpas kurmak için, 17-25 Aralık'ı yaptılar, bize baskı kurmak için. 6-7 Ekim olaylarını yaptılar, bize baskı kurmak için. 15 Temmuz'u yaptılar, bu milleti bir ihanet çetesine teslim etmek için, bize baskı kurmak için. Ama bu milletin verdiği emanete ihanet etmedik. Ve Allah şahittir, toprak da şahittir ve bu tarih şahittir."

Kaynak: AA