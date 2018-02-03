İçişleri Bakanı Soylu: Bütün dünya bir araya gelse PYD'yi de PKK'yı da koruyamayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Yerel Yönetimler İç Anadolu Bölge Toplantısı"nda Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yapılması gereken Afrin’den Kandil’e kadar olan hattın temizlenmesidir"

Soylu Türkiye’nin topyekun, kendisine gelen her tehdidi bertaraf edebilecek anlayışa sahip olması gerektiğine değindi.

"Kandil’i bitiremezseniz Diyarbakır’da hür oy verebilme kabiliyetini ortaya koyamazsınız. Derdimiz ondandır. 'Kandil tasfiye edilmelidir, bitmelidir' dememizin sebebi ülkemizdeki özgürlük, hürriyet ve demokrasi katsayısının yükselmesidir. Talebimiz budur. ‘Hikaye, çözüm süreci’ diyen, yeniden acaba bu işler başlar mı diye konuşanlara söylüyorum, Türkiye’nin bir tek çözüm süreci vardır o da demokrasidir. Bize yeni reçeteler sunmak isteyenler, yıllarca yeni reçetelerle bizi başka yöne doğru götürmek isteyenler, aslında demokrasinin gücünü azaltmak istemektedir. Milletin içerisinde olduğu bir anlayışı bertaraf etmek istemektedir. İşte bunun için yapılması gereken Afrin’den Kandil’e kadar olan hattın temizlenmesidir."

"Bütün dünya bir araya gelse PYD'yi de PKK'yı da koruyamayacak"

Soylu, Suriyelilerin kendi şehirlerine dönmesi gerektiğini belirtti.

"Bu insanlar topraklarından çıktılar ve buralara geldiler. ABD, 3,5 milyon ve topraklarından ayrılan 8-8,5 milyon insana hiçbir kelam etti mi bugüne kadar? Hiçbir destek ortaya koydu mu? Ama PYD için PKK için her tarafını yırtıyor. Nasıl korurum, nasıl muhafaza ederim diye. Bütün dünya bir araya gelse PYD’yi de koruyamayacaklar, PKK’yı da koruyamayacaklar. Bu kadar açık ve net söylüyorum."

"Millet düğüne gider gibi şehadete gidiyor"

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığının altını çizen Soylu, "Millet düğüne gider gibi şehadete gidiyor. Düğüne gider gibi özgürlüğüne ve istiklaline gidiyor. Afrin’in Afrin olmadığını hepimiz biliyoruz. Afrin her milleti kendi topraklarından kovan, kadınlara tecavüz eden, çocukları öldüren ve orada daha yaşı küçük olan çocukları korkuyla terörist olarak devşirmeye çalışan bir anlayışın adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye’ye diz çöktüremediler"

15 Temmuz 2016'da ülkenin hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalmasına, iç ve dış tehditlere rağmen Türkiye'nin turizminin, savunma sanayisinin, eğitim sisteminin, istihdam başarısının daha da ileriye gittiğinin altını çizen Soylu, "Topyekun bir kalkınmayı bir araya getiren anlayışı ortaya koduğunuz için bugün Türkiye'ye diz çöktüremediler.” dedi.

"Yapısal dönüşümle de önemli bir fark yarattık"

Soylu, AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarısının, sadece belediyelerdeki icraatlerle oluşmadığına dikkati çekti.

"Biz esasen belediyeciliğe yaşattığımız yapısal dönüşümle de önemli bir fark yarattık. Türkiye 21. asrın başından itibaren büyük bir reform üzerindedir ve bu reformların önemli bir bölümünü gerçekleştirmiştir. Eğer biz bugün ayakta duruyorsak, ihracatımız 157 milyar dolara gelmişse, Suriye, Irak, Yemen, Tunus gibi etrafımızdaki bütün ülkelerin ateş çemberi olmasına rağmen ve 15 Temmuz'da bu ülkeyi işgal etmek üzere kurgulanan bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmamıza rağmen, ‘Darbeyi yaptık, yaptık. Yapamadık, Türkiye'ye öyle bir darbe vururuz ki 50 yıl daha ayağa kalkamayacak’ denilen bir kurgulamayla karşı karşıya kalmamıza rağmen, yerel yöneticilerimizin destekleri sayesindedir."

"Yepyeni bir sürece giriyoruz"

Bakan Süleyman Soylu, “Mahalli İdareler Reformu”nun ilk dönemini 2014 ve 2019 yıllarında gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"2019 ve 2024 arasında, bu kanunun işlevselliğinin daha iyi ortaya konulacağı ikinci dönem, hem verimliklik hem etkinlik hem belediyelerimizin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi açısından çok daha iyi bir noktaya gelecektir. İmar bütünlüğü, altyapı açısından yani paranın çarçur edilmediği, fotoğrafın bütün şehir boyunca hem de tam anlamıyla, demokratik bir süreçle beraber görüldüğü yepyeni bir sürece giriyoruz."

"AK Parti, siyaseti rezidanslarda yaparak bu noktaya gelmedi"

Soylu, yerel yöneticilerin yanının milletin yanı olduğunu, milletin sorunlarının dinlenmesi ve çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

"Siyaset sokakta yapılır. AK Parti, siyaseti rezidanslarda yaparak bu noktaya gelmedi. AK Parti siyaseti yalnız olan insanlara elini uzatarak yapıyor. Rezidanslarda siyaset yapanlar tarihin karanlıklarında, dip noktalarında yerlerini aldılar. AK Parti siyaseti milletin istediğiyle, ‘Evet. Allah razı olsun. Tam istediğimiz buydu. Yaptıkları doğrudur' diye sürekli rızalarını kazanarak gerçekleştirdi. Bugün bu noktaya gelmemizin, 15 yıllık bir iktidar sürecinin, yozlaşmaya bulaşmadan, kendi değerlerinden uzaklaşmadan, tam tersine bütün değerlere sımsıkı yapışarak devam ettiği, milletle irtibatını hiç bozmadan bir anlayışa gelmesinin sebebi, milletle sürekli bir arada olabilmesidir."

Kayyum atanan belediyeler

Soylu, terör örgütlerinin finans kaynaklarından birinin, millete hizmet yerine teröre hizmet eden belediyeler olduğunu ifade ederek, kayyum atanan ilçelere 2,3 milyar lira yatırım yapıldığına dikkati çekti.

Kayyumlarla bu ilçelerde 6 bin 782 kilometre sıcak asfalt , kanalizasyonu olmayan şehirlere kanalizasyon yapıldığını aktaran Soylu, "Parayı doğru yerde kullanırsanız, teröre aktarmazsanız, hizmeti milletin ayağına götürmek isterseniz, bunu hiç belediyecilik yapmayan ama kendisine görev edindiği için yapabilecek kişilerle, kaymakamlarla da bunu yapabilirsiniz. Sadece dürüst olun, gelen kaynağı iyi bir noktaya getirebilsin yeter." diye konuştu.

Kaynak: AA