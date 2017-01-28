İçişleri Bakanı Soylu Batman'da esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Batman'daki temaslarını sürdüren Soylu, beraberinde Vali Ahmet Deniz, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ile Gülistan Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Soylu, bir fotoğrafçıda vesikalık fotoğraf çektirdi.

Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ülkenin insanının sıcak ve samimi, kardeşliğin ise temel düstur olduğunu söyledi.

"Şu söz çok güzeldir. 'İşler nasıl' diye sorduğunuz da 'şükür' cevabı aslında her şeyi anlatıyor." diyen Soylu şunları kaydetti:

"Muhakkak ki insanların kendine ait temel beklentileri vardır. Bazen karşılanır bazen karşılanmaz. Sıkıntısı olur ama 'Allah'a şükür' bizim değerlerimizin bir karşılığıdır. Hem kardeşliğimizin teminatıdır. Burada sabahtan itibaren çeşitli temas ve değerlendirmelerde bulunuyoruz. Şu cadde üzerinde herkesin sadece bir şeyini görüyoruz. Sıcaklığını, samimiyetini ve kucaklamasını, Allah bundan hiç kimseyi eksik etmesin."

Soylu, esnaf ziyaretinin ardından AK Parti il binasına geçti.