İçi para ve ziynet dolu çantayı sahibine teslim etti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde taksiye binen Elvan K. isimli kadın, içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunan çantasını bindiği takside unuttu. Evine geldikten bir süre sonra çantasının yanında olmadığını fark eden Elvan K, oğlu Doruk K. ile birlikte polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı.

Bu arada, unutulan çantayı taksinin sürücüsü Cihat Güzeler fark etti. Güzeler, çantanın sahibine ulaşmak için Elvan K'yı bıraktığı sokağa gitti. Elvan K'yı yaklaşık 4 saat arayan taksici, sonunda çantanın sahibine ulaştı.

"Vatandaşlık görevimi yerine getirdim, mutluyum"

Vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyleyen taksi sürücüsü Cihat Güzeler, "Hanımefendi indikten sonra başka bir müşteri aldım. O müşteri çantayı fark etti ve hemen çantayı güvenli bir yere aldım. Daha sonra çantanın sahibini aramaya başladım, saatler sonra buldum. Çantanın içindeki kimliğinden yola çıkarak Elvan hanımı sosyal medya üzerinden bulmaya çalıştım, mesaj gönderdim. Cevap vermeyince, kendisini indirdiğim yere geldim. Apartman sakinlerine sordum ve sonunda ulaştım. Yaklaşık 4 saattir arıyorum. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim, mutluyum" dedi.

Kaynak: AA