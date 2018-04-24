  • 24 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.088
    EURO 4.985
  • BIST 110447.87
    ALTIN 174.175
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İç mimar evini uyuşturucu yetiştirmek için seraya çevirdi: 2 gözaltı

İç mimar evini uyuşturucu yetiştirmek için seraya çevirdi: 2 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu yetiştirmek için evini seraya çeviren iç mimar ve kız arkadaşı, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İç mimar evini uyuşturucu yetiştirmek için seraya çevirdi: 2 gözaltı

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayraktar Mahallesi Suna Sokak'ta iç mimar E.Ş.'nin ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği ve satışını yaptığı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli E.Ş. ile kız arkadaşı Ö.B.A. evden çıkarken yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramada kavanoz içerisinde 30 gram marijuana bitkisi ele geçirildi.

Evde yapılan aramada bir odanın uyuşturucu madde yetiştirmeye elverişli hale getirildiği, oda içerisinde havalandırma sistemi, ısı nem ölçer cihazı, bitki yetiştirmek için özel yetiştirme lambası, sıvı bitki besleyici, zaman ayarlı priz olduğu belirlendi.

Aynı odada 5 saksı içerisinde 5 kök yaklaşık 2.5 metre boyunda marijuana bitkisi, bir saksı içerisinde yaklaşık 1.5 metre boyunda marijuana bitkisi, bir saksı içerisinde yaklaşık 1 metre boyunda 1 kök marijuana bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: ankara, uyuşturucu operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER