İç mimar evini uyuşturucu yetiştirmek için seraya çevirdi: 2 gözaltı

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayraktar Mahallesi Suna Sokak'ta iç mimar E.Ş.'nin ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği ve satışını yaptığı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli E.Ş. ile kız arkadaşı Ö.B.A. evden çıkarken yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramada kavanoz içerisinde 30 gram marijuana bitkisi ele geçirildi.

Evde yapılan aramada bir odanın uyuşturucu madde yetiştirmeye elverişli hale getirildiği, oda içerisinde havalandırma sistemi, ısı nem ölçer cihazı, bitki yetiştirmek için özel yetiştirme lambası, sıvı bitki besleyici, zaman ayarlı priz olduğu belirlendi.

Aynı odada 5 saksı içerisinde 5 kök yaklaşık 2.5 metre boyunda marijuana bitkisi, bir saksı içerisinde yaklaşık 1.5 metre boyunda marijuana bitkisi, bir saksı içerisinde yaklaşık 1 metre boyunda 1 kök marijuana bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İHA