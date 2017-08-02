  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.53
    EURO 4.178
  • BIST 106530.71
    ALTIN 143.761
Buradasınız : » » İç Anadolu'ya kuvvetli yağış uyarısı

İç Anadolu'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İç Batı Anadolu için yarından itibarın pazar gününe kadar kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İç Anadoluya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İç Batı Anadolu için yarından itibarın pazar gününe kadar kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'nin doğu kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ile 9 derece üzerinde etkisini sürdürürken, İç Batı Anadolu'da (İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısı) yerel kuvvetli yağışların görülmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Antalya, Adana ve Mersin'in iç kesimleri, Konya, Eskişehir ve Ankara için yarından itibaren pazar gününe kadar öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, beklenen gök gürültülü sağanağın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler: iç anadolu, sağanak uyarısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER