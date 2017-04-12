İbrahim Erkal'ın son durumu ile ilgili hastaneden açıklama

Alınan bilgiye göre, Maltepe'deki evinin otoparkında gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunan Erkal, önce Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye sevk edilen Erkal'ın son durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklama

"Beyin kanaması ön tanısı ile Liv Hospital’a getirilen evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal’ın yapılan tetkikler sonucunda son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.