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İbrahim Erkal'ın sağlık durumu nasıl? Kardeşi açıkladı...

İbrahim Erkal, geçen hafta evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Kardeşi Abdullah Erkal, İbrahim Erkal’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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İbrahim Erkalın sağlık durumu nasıl? Kardeşi açıkladı...

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal (50) geçen hafta evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda olan İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla kardeşinden açıklama geldi. 12 Nisan Salı gününden beri yoğun bakımda olan İbrahim Erkal’ın sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor.

Özel bir televizyon programına açıklamalarda bulunan kardeşi Abdullah Erkal, İbrahim Erkal’ın sağlık durumunda iyi ya da kötü yönde bir gelişme olmadığını söyledi.

Abdullah Erkal şunları söyledi:

''Ağabeyim şu an yoğun bakımda uyutuluyor, Türkiye halkından dua bekliyoruz… Şu anda sadece bunları demekle yetiniyorum. İkinci bir ameliyat bilgisi gelmedi. Sadece uyutuluyor. Beynindeki ödemde, ne bir ilerleme ne de bir gerileme olduğu yönünde haber verildi. Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz.''

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