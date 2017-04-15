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Buradasınız : » » İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında son açıklama

İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında son açıklama

Sanatçının bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin gerilemediği ve hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

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İbrahim Erkalın sağlık durumu hakkında son açıklama

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, sanatçının beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana tedavisine devam edildiği ve yoğun bakımda uyutulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Erkal’ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin gerilemediği ve hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

Etiketler: ibrahim erkal, ibrahim erkal sağlık durumu
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