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İbrahim Erkal'ın durumuna ilişkin soruşturma sürüyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İbrahim Erkal'ın, evinin otoparkında baygın halde bulunmasına ilişkin çalışma yapıyor.

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İbrahim Erkalın durumuna ilişkin soruşturma sürüyor

Asayiş Şube Müdürlüğü, İbrahim Erkal'ın evinin otoparkında baygın halde bulunarak beyin kanaması tanısıyla hastaneye kaldırılmasına ilişkin çalışma yapıyor.

Şarkıcı Erkal'ın Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan başlatılan soruşturmayı devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Erkal'ın baygın halde bulunduğu otoparktaki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şu ana kadar şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

Polis ekiplerinin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunan İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ilk müdahalenin ardından Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Etiketler: ibrahim erkal, ibrahim erkal durumu
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