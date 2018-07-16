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İbrahim Eren: 15 Temmuz nesilden nesile aktarılacak büyük bir zafer

TRT'nin Or-an yerleşkesine demokrasi nöbeti çadırı kuruldu, 15 Temmuz şehitleri anıldı. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren o çadırı ziyarete gitti.

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İbrahim Eren: 15 Temmuz nesilden nesile aktarılacak büyük bir zafer

Halk FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi günü ellerde bayrak, demokrasi için nöbetteydi, TRT'yi darbeci hainlere teslim etmedi. 

2 yıl sonra da yine aydı yerdeydiler, TRT Genel Müdürlüğü Yerleşkesi'nde demokrasi nöbeti tuttular.

"Milletin olan TRT tekrar millete döndü"

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de onları yalnız bırakmadı, demokrasi nöbetçileriyle sohbet etti ve çadırı ziyaretinde konuştu.

"15 Temmuz 2016 tarihinde maalesef TRT de bu hain darbe girişimi hedeflerinden biriydi. Ancak halkımız çok hızlı tepki verdi, sahip çıktı geldi. Kısa zamanda stüdyoya girerek işgalcilerdan hainlerden kurtardı. Milletin olan TRT tekrar millete döndü. Tüm vatandaşlarımıza TRT Genel Müdürü olarak şükranlarımızı arz ediyorum."

"Büyük bir gün, büyük bir zafer"

İbrahim Eren 15 Temmuz'da TRT önünde darbeye direnenler arasındaydı, Birlik Haber Sen'in demokrasi çadırını ziyaretinde o geceyi anlattı.

"15 Temmuz büyük bir zaferdir. İki yıl evvel olan bu tarihi günün Türkiye tarihinde çok önemli bir nokta olacağını gerçekten canı gönülden inanıyorum. Biz bunu belki 110 yıl sonra anlayacağız fakat benim çocuklarıma torunlarıma bugünü yaşayanların nesilden nesile aktarılacak büyük bir gün, büyük bir zaferdir."

"Her zaman hazırız ve nöbetteyiz"

Demokrasi nöbetinde şehitler için dualar edildi. Birlik Haber Sen şehitler unutulmasın diye her 15 Temmuz'da demokrasi nöbeti geleneğini sürdürecek. 

Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak, "Biz Birlik Haber Sen ve Memur Sen olarak her zaman hazırız nöbetteyiz, görevdeyiz. Asla ve asla ne TRT'yi ne yurdumuzu hiçbir şekilde teslim etmeyeceğimizin de bilinmesini istiyorum." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT, İbrahim Eren, darbe girişimi, 15 temmuz
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