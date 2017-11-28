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Buradasınız : » » İBB'yi işgal davasında ara karar

İBB'yi işgal davasında ara karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgal davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, 50 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

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İBByi işgal davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgali ve Profesör Doktor İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili davaya Silivri'de devam edildi.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve suçun vasıf ve mahiyeti gibi nedenleri dikkate alarak, 8'i eski rütbeli 42'si er 50 askerin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, duruşmanın 12-23 Mart 2018 tarihleri arasında kesintisiz olarak Silivri’de devamına da karar verdi.

Şehit yakınları, gaziler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Varank ailesinin davaya müdahillik talepleri kabul edildi.

İddianamede sanıklar hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

TRT HABER
 

Etiketler: ibb davası, ara karar, fetö
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