  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » İBB'yi işgal davası başladı

İBB'yi işgal davası başladı

15 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgal girişimi ile ilgili davaya başlandı. 50 sanık hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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İBByi işgal davası başladı

Silivri'de görülen İBB işgal davasından önce bir grup ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla sanıkları protesto etti.

Duruşmayı takip edenler arasında kardeşini kaybeden Cumhurbaşkanı baş danışmanı Mustafa Varank'ta bulunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal FETÖ'cü hainlerin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sonra en çok insanı Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki merkez binasının önünde şehit ettiğine dikkati çekti.

15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir belediyesi'nin işgaline direnen 14 kişi şehit oldu, 152 kişi yaralandı.

Şehit olanların arasında Profesör Doktor İlhan Varank da vardı.

50 sanık hakkında hükümeti ve Meclis'i ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.  

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Etiketler: silivri dava, ibb davası
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