İBB'yi işgal davası başladı

Silivri'de görülen İBB işgal davasından önce bir grup ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla sanıkları protesto etti.
Duruşmayı takip edenler arasında kardeşini kaybeden Cumhurbaşkanı baş danışmanı Mustafa Varank'ta bulunuyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal FETÖ'cü hainlerin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sonra en çok insanı Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki merkez binasının önünde şehit ettiğine dikkati çekti.
15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir belediyesi'nin işgaline direnen 14 kişi şehit oldu, 152 kişi yaralandı.
Şehit olanların arasında Profesör Doktor İlhan Varank da vardı.
50 sanık hakkında hükümeti ve Meclis'i ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
TRT HABER