İBB'yi işgal davası başladı

15 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgal girişimi ile ilgili davaya başlandı. 50 sanık hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

27 Kasım 2017 Pazartesi 12:16



