İBB'nin işgali davasında müştekiler dinleniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davanın 10. duruşması başladı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan binadaki salonda gördüğü duruşmaya, 42 sanık ve avukatları katıldı.

Gazi ve şehit yakınları olan müştekiler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık, İBB’nin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, müştekilerin dinlenmesiyle devam ediyor.

14 şehit, 152 yaralı

İddianamede biri albay, 3'ü yüzbaşı, biri teğmen, biri asteğmen, ikisi uzman çavuş ve 42'si de er olmak üzere 50 tutuklu sanık var.

Darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaşlar ve emniyet güçlerinin üzerilerine açılan ateş sonucu Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında olduğu 14 kişinin şehit olduğu, 152 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Darbe girişimi sırasında 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı 2. Tabur 4. Bölük emrinde görevli subay, uzman çavuş ve sanık erler ile söz konusu alayın faaliyetlerini darbe girişimi kapsamında takviye etmek amacıyla görevlendirilen kurmay subay ve kurmay öğrenci subay sanıkların eylemleri anlatılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgal edilmesi için 53 sanığın görevlendirildiği kaydediliyor.

50 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçlamalarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilirken, bazı sanıkların çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA