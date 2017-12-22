İBB Zabıta Daire Başkanı görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu, şiddet görüntülerinin üzücü ve insanlık adına utanç verici olduğunu belirtti.

Mevlüt Uysal, Tayfun Karali hakkında soruşturma başladıldığını da duyurdu.

Uysal açıklamasında şunları kaydetti:

"'Zabıta memuruna şiddet’ görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanımız saygıdeğerdir.

Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar."