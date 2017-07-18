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İBB, yağış miktarını açıkladı

İstanbul'da metrekareye en çok yağış 118 kilogram ile Silivri'nin Çanta Mahallesi'ne, en az yağış 27 kilogram ile Arnavutköy'ün Terkos Mahallesi'ne düştü.

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İBB, yağış miktarını açıkladı

İstanbul'da metrekareye en çok yağış 118 kilogram ile Silivri'nin Çanta Mahallesi'ne, en az yağış 27 kilogram ile Arnavutköy'ün Terkos Mahallesi'ne düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 07.30-09.30 saatleri arasında 45-55 dakika süreyle etkili olan şiddetli yağış, farklı bölgelerdeki meteoroloji istasyonları aracılığıyla kaydedildi.

Buna göre, metrekareye düşen yağış miktarı Silivri Çanta'da 118, Çatalca'da 70, Kağıthane-AKOM'da 64, Merter'de 63, Bostancı'da 58,6, Hadımköy'de 57, Kilyos'ta 47, Göktürk-Hamidiye'de 44,2, Çavuşbaşı'nda 39,6, Eminönü'nde 31,8, Terkos'ta 27 kilogram olarak ölçüldü.

Şiddetli yağış esnasında dakikada 73, yağış boyunca 2 bin 563 şimşek ve yıldırım hadisesi gözlemlendi.

Yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen 15 yangın olayına büyümeden müdahale edildi.

Etiketler: istanbul yağmur, istanbul yağış, İstanbul
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