  • 24 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.728
    EURO 4.389
  • BIST 107372.22
    ALTIN 152.958
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İBB Şehir Tiyatroları'nda ücretsiz Wi-Fi dönemi

İBB Şehir Tiyatroları'nda ücretsiz Wi-Fi dönemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "İBB WiFi" ismiyle verilen ücretsiz internet hizmeti, Şehir Tiyatroları sahnelerinde de verilecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İBB Şehir Tiyatrolarında ücretsiz Wi-Fi dönemi

Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesince meydan, cadde, park, bahçe, spor ve kültür tesisleri benzeri birçok kamusal alanda sağlanan Wi-Fi hizmeti, Şehir Tiyatroları sahnelerinde de ücretsiz olacak.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Elektronik Sistemler Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda Şehir Tiyatroları'nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Ümraniye Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi ve Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tiyatroseverler ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecek.

Ücretsiz internete bağlanmak isteyen kullanıcılar, cihazlarının Wi-Fi ayarlarını aktif edip "ibbWiFi" bağlantısını seçtikten sonra gerekli adımları takip ederek interneti kullanabilecek.

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir tiyatroları, wi-fi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER