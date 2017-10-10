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Buradasınız : » » İBB Lojistik Destek Merkezi işgali davasında karar

İBB Lojistik Destek Merkezi işgali davasında karar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İBB Lojistik Destek Merkezi'nin işgali davasında, 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık ise müebbet hapis cezası aldı.

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İBB Lojistik Destek Merkezi işgali davasında karar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerin işgal ettiği yerler arasında, Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camii de vardı.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin davasında kararını açıkladı. Tutuklu 7 sanıktan 5’inin ağırlaştırılmış müebbet ve 200’er yıl hapis, 2 sanığın da müebbet ve 166’şar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki binada görülen duruşmaya, 7 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını tamamlaması üzerine davada kararını açıklayacağını belirterek duruşmaya ara verdi.

Karar

Verilen aranın adından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar, eski binbaşı Özgür Araz, yüzbaşılar Yavuz Selim Dayı, Muhammed Hayrettin Şahin ile Levent Güngör, üsteğmen Ayhan Bağdat’ın “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, bu sanıklara ayrıca 18 kişiye karşı ayrı ayrı “Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” ve benzer suçlardan toplamda 200’er yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Uzman çavuşlar Mehmet Türkmen Seyhan ile Fatih Alkan’a da “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Takdiri indirim maddelerini uygulayarak iki sanığa verilen bu cezayı müebbet hapse indiren mahkeme, Seyhan ve Alkan'a “Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” ve benzer suçlardan da ayrıca 166 yıl 8'er ay hapis cezası verilmesini karara bağladı. 

Etiketler: ibb lojistik destek merkezi işgal davası, fetö
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