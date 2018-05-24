Huzur uygulamasında aranan 1546 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı personelinin katılımıyla Ramazan ayında huzur ve güven ortamının devamı için dün ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

53 bin 876 personel katıldı

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen uygulamaya 32 bin 713'ü emniyet ve 21 bin 163'ü jandarma olmak üzere 53 bin 876 personel katıldı.

Denetlemelerde 9 bin 834 kara, 6 deniz, bir hava aracı ile 177 dedektör köpek kullanıldı.

Ekipler, 2 bin 594 uygulama noktasında mobil tablet cihazlar üzerinden 475 bin 420 kişi ve 112 bin 878 araç sorguladı, 17 bin 681 umuma açık yer ile 18 bin 899 iş yeri denetledi.

"1546 kişi yakalandı, 98 araç bulundu"

Çeşitli suçlardan aranan 1546 kişi yakalandı, aranan 98 araç bulundu ve trafikten men edilmesi gereken 527 araç tespit edildi.

"954 bin lira cezai işlem uygulandı"

Denetimlerde adli-idari ve trafik yönünden 954 bin 899 lira cezai işlem uygulandı.

Aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 30 mermi, 5 kesici ve delici alet, 11 gram eroin, bir kilo 675 gram esrar, 68 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 8 uyuşturucu hap ve 3 bin 159 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA