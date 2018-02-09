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Buradasınız : » » Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için karar belli oldu

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için karar belli oldu

FETÖ davasında, eski İstanbul Valisi Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için karar belli oldu

İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin davada, mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya Fetullahçı Terör Örgütü'ne yardım etmek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, Mutlu'nun tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasağı konmasına hükmetti.

Hüseyin Avni Mutlu için adli kontrol şartı da getirildi.

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hüseyin Çapkın'ın adli kontrol şartını kaldıran mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Mahkeme ayrıca Hakkari eski Valisi Necmettin Kalkan, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Murteza Balcı, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Rize Valisi Nurullah Çakır ile eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan'a, fetö silahlı terör örgütüne üye olmaktan 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verdi.

Eski mülkiye başmüfettişi Yılmaz Kurt, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç ile eski mülkiye başmüfettişi Gürkan Polat ise beraat etti.

Kaynak: TRT Haber


 

Etiketler: Hüseyin Çapkın, hüseyin avni mutlu
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