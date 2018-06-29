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Hürriyet yurt dışı iştiraklerini sattı

Hürriyet, Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığı Hürriyet Invest B.V. ve Hürriyet Invest B.V'nin pay sahibi olduğu Trader Media East Ltd. ve TME'nin 1 euro bedelle satıldığını duyurdu.

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Hürriyet yurt dışı iştiraklerini sattı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, grubun, bu satış sonucunda, hem Hollanda'da hem Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde yer alan tüm faaliyetlerinden çıkacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, 29 Haziran 2018 tarihinde toplanarak, doğrudan bağlı ortaklığımız Hollanda'da mukim Hürriyet Invest B.V'nin tamamı ödenmiş 376 milyon 206 bin 949 euro sermayesini temsil eden, beheri 1-euro itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 376 milyon 206 bin 949 adet ve Hürriyet Invest B.V'nin tamamı ödenmiş sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden payların toplam 1 euro üzerinden Fatih Berber'e satılarak, devri konusunda karar almıştır."

Kaynak: AA

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