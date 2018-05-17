Hürriyet Gazetecilik ve Doğan Gazetecilik yönetim kurullarına atama yapıldı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık'tan KAP'a dün gece yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sabancı yerine Soysal

"Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Sabancı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Vuslat Sabancı'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Mehmet Soysal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Tonnerre yerine Yalçın

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Béatrice de Clermont Tonnerre'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Béatrice de Clermont Tonnerre'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Uğur Nabi Yalçın'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Diekmann yerine Demir

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Kai Georg Diekmann'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Kai Georg Diekmann'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Oktay Demir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, karar vermiştir."

Mutlu'nun yerine Soysal

Doğan Gazetecilik'ten KAP'a dün gece yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutlu 'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Zafer Mutlu'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Mehmet Soysal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, karar vermiştir."

Kaynak: DHA