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Hurdaya dönen araçtan mucizevi kurtuluş

Adana'da bir sürücü, geçirdiği kaza sonucu adeta hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldu.

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Hurdaya dönen araçtan mucizevi kurtuluş

Adana'da bir sürücü, geçirdiği kaza sonucu adeta hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 NM 599 plakalı otomobil, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Balcalı çıkışında Cuma Tümer idaresindeki 68 BN 564 plakalı tıra arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen otomobilin motoru, aküsü ve diğer bazı parçaları otoyola saçıldı. Aracın tavanı da tırın dorsesine takıldı.

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve ambulansa alınan sürücünün tedaviyi kabul etmeyip yolda indiği, hastaneye gitmediği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyol, otomobilin kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Etiketler: Adana, trafik Kazası
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