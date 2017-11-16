Hurdaya ayrılan uçak 'kütüphane' olacak

2011 yılında iniş sırasındaki kazanın ardından kullanılmaz hale gelmiş ve yıllardır Antalya Havalimanı'nda tutulan bir uçak yeni rotası olan Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi.

Hayırseverlerin ve çeşitli bakanlıkların desteği ile bir yıllık uğraşın ardından okul uçağı satın aldı.

Uçağın okula yolculuğu gece saatlerinde başladı. Okulda kütüphane olarak kullanılacak uçağın taşınması kolay olmadı.

Böylesine büyük bir uçağı TIR üzerinde görenler öz çekim yapmayı ihmal etmedi.

Uçağın karayolundaki zorlu ilerleyişi için yol trafiğe kapatıldı, Ana gövdenin ve kanatların taşındığı TIR'lar eskortlar eşliğinde ilerledi.

Yaklaşık üç saatlik uğraşın ardından yolculuğu tamamlanan parçalar, birleştirilerek lisenin bahçesine yerleştirilecek.

Kütüphane olarak kullanılacak

Okul müdürü Haldun Çevik, Antalya Havalimanı'nda olduğunu geçen sene öğrendiği bu uçağın liseye kazandırılması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle çalışma başlattıklarını bildirdi.

Çevik, yaklaşık bir yıllık çabaların ardından amaçlarına ulaştıklarını belirterek, "Bir okulun bahçesinde yolcu uçağının kütüphane olarak hizmet vermesi dünyada ilk olacak. Normalde bu uçak hurdaya gidecekti. Şimdi ise okulumuzun bahçesinde çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak. Sadece kütüphane olarak da kalmayacak. Hem müze hem de ders materyali olarak eğitim hayatına okulumuzun bahçesinde katkı sağlayacak." dedi.

İhalelerde alıcı çıkmadı

2011 yılında Almanya'nın Baden Havalimanı'ndan kalkan Sky Havayollarının Boeing 737-400 Clasic tipi "ZY 8756" sefer sayılı yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'na inişi esnasında sağ ana iniş takımındaki lastiğin patlaması sonucun kanadının üstüne yatmıştı.

Kaza sırasında içinde 156 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunan uçak daha sonra hurdaya ayrılmıştı. Sky Havayollarının 2013 yılında iflasının ardından Antalya 6. İcra Müdürlüğü tarafından 1,5 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılmış ancak üç ihalede de alıcı çıkmamıştı.

Kaynak: TRT Haber , AA