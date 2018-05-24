Hurdalardan "go kart" aracı tasarladılar

Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü öğrencileri Alper Çorbacı, Enes Şekerci, Kubilay Soydam, Yusuf Can Uysal ve Kasım Biçer, öğretim görevlisi Özgür Alkaç danışmanlığında topladıkları hurda eşyaları okul atölyesinde birleştirmeye başladı.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından büro koltuğundan su borusuna, bahçe motorunun tekerleklerinden ATV motoruna kadar çeşitli hurda parçalarını bir araya getiren öğrenciler, "Çevrim" adı verilen "go kart" aracı geliştirdi.

Özgür Alkaç, mesleki alanda kendilerini geliştirmeleri ve el becerisi kazanmaları için öğrencilerin çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Alkoç, kullandıkları malzemeler hakkında şu bilgileri verdi:

"Projenin en önemli özelliği hiç para harcamadan, tamamen hurda malzemelerden yapılmış olması. İletim organlarından direksiyona, oturduğumuz koltuktan yakıt deposuna kadar hepsi hurdadan alınmış parçalar. Tekerleklerin biri çim biçme makinesi, diğeri el arabasından. Koltuklar evde kullandığımız ve ömrünü doldurduğu için atılan koltuklar. İletim organlarının çoğu su borusu. Hazır bir parçayı alıp kullanmadık. Topladığımız parçaları okuldaki atölye ortamında işler hale getirdik."

Bundan sonra araca yeni şeyler eklemek için çalışma yapacaklarını belirten Alkoç, "Petrol kaynaklarının tükenmesi ve çevreye verdikleri zarar nedeniyle öncelikle alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya çalışacağız. Yenilenebilir enerjileri değerlendireceğiz. Mesela metil alkol tarımdan elde edebildiğimiz bir ürün. Benzinli araçlarda çok iyi performans verebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Projeyi bazı otomobil firmalarına ilettiklerini dile getiren Alkoç, firmanın projenin detaylarını istediğini, öğrencilere destek sözü verdiğini aktardı.

"En çok fren sistemi uğraştırdı"

Öğrencilerden Alper Çorbacı da atölye dersi kapsamında hocalarına projeden bahsettiklerini anlatarak, "Hocamız da bize destek verdi. Çizimlerini yapıp parçaları birleştirmeye başladık. Bir parça için 14-15 saat uğraştığımız oldu. En çok fren sistemi uğraştırdı. Bir ay önce bitmesi gerekiyordu ama bazı sıkıntılar nedeniyle uzadı" dedi.

Kaynak: AA