Hurda yüklü kamyoneti çalan hırsız, 'Hatırlamıyorum, alkollüydüm' dedi

Polisi harekete geçiren hırsızlık olayı 4 Nisan günü, Denizli'de jandarma bölgesinde meydana geldi. Selahattin Şahan'a ait hurda yüklü kamyonet park halinde çalındı.
Kamyonetin Antalya Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde park halinde olduğu bilgisi üzerine düğmeye basan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B.Y.'yi yakaladı.
Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen B.Y., polise verdiği ifadesinde, "Olay günü çok alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendime gelince hurda malzemeleri satıp parasını yedim" dedi.
Şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA