Hükümlülerden çevre temizliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan 50 hükümlü, "Gelecek Elimizde" projesi kapsamında çevre temizliği yaptı.
Fethiye'de, Kaymakamlık, İlçe Belediyesi, Çalışma ve İş Kurumu ile Denetimli Serbestlik müdürlükleri iş birliğinde "Gelecek Elimizde" projesi başlatıldı.
Proje kapsamında Karagözler Mahallesi'nde 6 koyun yer aldığı bölgeye gelen, denetimli serbestlikten yararlanan 50 hükümlü, yol kenarlarında ve ormanlık alanda temizlik yaptı.
Uçurumda yer alan çöpler ise AKUT Fethiye ekiplerinin kurduğu istasyon yardımıyla toplandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ise projeyle çevre duyarlılığına dikkati çekmeyi, aynı zamanda hükümlüleri suç işlemekten alıkoymayı, topluma kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Kaynak AA