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Buradasınız : » » Hükümlü ve tutuklular da okuryazarlık seferberliğine katılacak

Hükümlü ve tutuklular da okuryazarlık seferberliğine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okuryazarlık Seferberliği" cezaevlerinde de hayata geçirilecek.

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Hükümlü ve tutuklular da okuryazarlık seferberliğine katılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla 'okuryazarlık seferberliği'nin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde de uygulanması için çalışma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, seferberliğe cezaevleri de dahil edildi.

Seferberlik kapsamında cezaevlerindeki eğitimlerin sayısı artırılacak. Okuma yazma bilmeyen hükümlü ve tutuklulara yönelik kurslar düzenlenecek. Kaynak kitaplar da Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle sağlanacak.

Cezaevlerinde bulunan 3 bin 628 hükümlü ve tutuklu eğitim alacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Okuryazarlık Seferberliği, Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cezaevleri
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