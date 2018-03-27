Hükümlü ve tutuklular da okuryazarlık seferberliğine katılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla 'okuryazarlık seferberliği'nin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde de uygulanması için çalışma başlatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, seferberliğe cezaevleri de dahil edildi.
- Okuryazarlık seferberliğine yurdun dört bir yanından destek
- Çocuklarına mektup yazmak için okuma yazma öğrendi
- Hakkari'de okuma yazma seferberliği
- Emine Erdoğan: Okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak
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- Okuma yazma seferberliğinde sayı 275 bin 282 kişiye ulaştı
- 84 yaşındaki Hacer Büyükyapıcı okuryazarlık seferberliğine katıldı
Seferberlik kapsamında cezaevlerindeki eğitimlerin sayısı artırılacak. Okuma yazma bilmeyen hükümlü ve tutuklulara yönelik kurslar düzenlenecek. Kaynak kitaplar da Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle sağlanacak.
Cezaevlerinde bulunan 3 bin 628 hükümlü ve tutuklu eğitim alacak.
Kaynak: AA