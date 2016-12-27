Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.52
    Euro: 3.679
  • BIST: 76695.04
    Altın: 129.385

Kapat
Buradasınız : » » Hukukçular Derneği FETÖ davasına müdahillik talebinde bulundu

Hukukçular Derneği FETÖ davasına müdahillik talebinde bulundu

Dernek, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumak üzere Huber Köşkü'ne gitmeyen 29 sanık polisin yargılandığı davaya, müdahillik talebinde bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Hukukçular Derneği FETÖ davasına müdahillik talebinde bulundu

Hukukçular Derneği, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak üzere Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gitmeleri yönündeki talimata uymayan 25'i tutuklu 29 sanık polisin yargılandığı İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, müdahillik talebinde bulundu.

Davanın görüldüğü Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında oluşturulan mahkemeye gelen Hukukçular Derneği Başkanı Mehmet Sarı, davaya müdahil olmayı talep etti.

Mahkeme salonu önünde gazetecilere açıklama yapan Sarı, Türk yargı tarihi açısından çok önemli bir sürecin yaşandığını anlattı.

"Biz bu süreci devlet içine çöreklenmiş, devlete sızmış bir hain yapının yargılandığı, milletin haklarını ihlal ettiği bir süreç olarak görüyoruz." diyen Sarı, davanın bu açıdan Türk yargı tarihinde geleceğe dönük önemli mesajların verileceği sembol bir dava olduğunu belirtti.

Hukukta usulün önemine dikkati çeken Sarı, bu bakımdan öncelikli olarak yargılamanın şekli anlamda adil ve bağımsız şekilde, tarafsız şekilde yapıldığı inancının verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şu anki yargılama şartları itibarıyla gerek sanık sayısının azlığı, emniyet içindeki polislere dönük yapılan İstanbul içindeki bir yargılama olması sebebiyle gerekse savunma hakları noktasında gerçekten gösterilen hassasiyet noktasında sürecin bağımsız ve tarafsız şekilde yapıldığını, ben müşteki müdahil bir avukat olarak açıkça ifade edebilirim." şeklinde konuştu. 

Etiketler: Hukukçular Derneği, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER